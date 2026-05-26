Olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Halk Kütüphanesi önünde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya döndü. Olayda 8 kişi yaralanırken ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla alakalı 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kavga anı kamerada

Diğer taraftan kavga anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, kalabalık grubun birbirine saldırdıkları, çevredekilerin de panik yaşadığı anlar yer aldı.

