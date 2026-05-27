Saldırı 23 Mayıs’ta Meydana Geldi
Olay, 23 Mayıs Cumartesi günü Alim Karaca’ya yönelik silahlı saldırıyla başladı. Saldırı sonucunda Karaca’nın sol bacağından yaralandığı bildirildi.
Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı
Olayın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yeri incelemeleri doğrultusunda şüphelilere ulaşıldı.
6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Yapılan çalışmalar kapsamında farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülerek işlemleri tamamlandı.
Mahkeme Tutuklama Kararı Verdi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.
Olayla ilgili adli sürecin ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.