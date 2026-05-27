Seyir Halindeyken Alev Aldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, Furkan A. yönetimindeki 16 NYP 18 plakalı otomobil, Çorlu-Yenice kara yolu üzerinde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü Aracı Yol Kenarına Çekti

Saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda sürücü Furkan A., alevleri fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çekerek durdurdu ve durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürüyor.