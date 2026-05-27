Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna’da ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Mesajını Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce olarak paylaşan Zelenskiy, bayramın barış ve bereket getirmesini diledi.

“Her Eve Huzur ve Barış Getirsin”

Zelenskiy, mesajında Kurban Bayramı’nın tüm dünyada huzur ortamını güçlendirmesi temennisinde bulunarak, “Bu mübarek bayramın her eve huzur, bereket ve kalıcı barış getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın savaş koşullarına rağmen vatandaşların güvenliği için mücadele ettiğini belirten Zelenskiy, hem ülkesinde hem de farklı bölgelerde barışın korunmasının önemine dikkat çekti.

Barış ve Güvenlik Vurgusu

Mesajında küresel ölçekte güvenlik ve istikrar çağrısı yapan Zelenskiy, dünyanın hiçbir yerinde korku ve güvensizliğin hâkim olmaması gerektiğini ifade etti. Ukrayna’nın savaş nedeniyle yaşanan kayıpları ve zorlukları da hatırlatan Zelenskiy, uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Teşekkür ve Umut Mesajı

Zelenskiy, Ukrayna’ya destek veren ülkelere ve halklara teşekkür ederken, özgürlük ve barış için verilen mücadelenin devam edeceğini belirtti. Mesajının sonunda tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutlayan Zelenskiy, bayramın umut ve güç getirmesini temenni etti.