Şehirde sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kurban kesimleri sırasında bazı vatandaşlar, yanlışlıkla bıçakla kendilerini yaraladı. Kimi elinden kimi bacağından yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Yaralıların büyük bölümüne, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde müdahalede bulunuldu.

2 yaşındaki çocuk kolunu şafta kaptırdı

Boğazkale ilçesinde S.K. (2), yakınlarının kurban kesimi yaptığı sırada kolunu caraskalın şafta kaptırdı. Sol kolundan yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.