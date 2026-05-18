Çorum’da bir restorana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Polis ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan operasyon sırasında şüphelilerin sakladığı kömürlükte arama gerçekleştirildi. Aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, çeşitli tüfekler ile uyuşturucu içerikli ecza maddeleri ele geçirildi.

Silahı Saklayan Şüpheliler de Gözaltında

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen B.Ç. ile olayda kullanılan silahı gizleyerek yardım ettikleri öne sürülen C.E. ve E.Ç.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.