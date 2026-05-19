Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK’ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda, Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

RTÜK ayrıca, 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri gerektiğini vurguladı.