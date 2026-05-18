Ankara’nın Ulubatlı Hasan Mahallesi bölgesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında birinci etap uzlaşma görüşmeleri resmen başladı. Sürecin, Sincan Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıkoordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:30 adresinde hizmet veren Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşlar bilgilendirilirken, hak sahipleriyle birebir temas kurularak talepler dinlendi.

Vatandaşlarla Yüz Yüze Görüşme

Kentsel dönüşüm sürecinin ilk etabında, mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde uzlaşma sürecinin karşılıklı anlayış ve ortak çözüm yaklaşımıyla ilerletileceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların sorularını yanıtlayarak proje hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

İsmail Can Ocak de Kentsel Dönüşüm Ofisi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla birebir görüştü ve süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Daha Güvenli Yaşam Alanları Hedefleniyor

Yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte bölgede daha güvenli, modern ve yaşanabilir yaşam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Yetkililer, süreç boyunca bilgilendirme ve uzlaşma görüşmelerinin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.