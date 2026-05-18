Çaycuma Belediyesinin İstasyon Mahallesi’nde hayata geçirdiği Halk Lokantası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Özellikle emekliler ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli yemeğe ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan projeye siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçenin her kesimine hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti. Daha önce atıl durumda bulunan alanın yeniden düzenlenerek modern bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Kantarcı, lokantanın yalnızca ihtiyaç sahiplerine değil, uygun fiyatlı yemek hizmetinden yararlanmak isteyen herkese açık olduğunu söyledi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ise Halk Lokantası’nın önemli bir sosyal destek projesi olduğunu vurgulayarak Çaycuma Belediyesinin ilçeye kazandırdığı hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Yavuzyılmaz’dan Çaycuma’ya Övgü!

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Türkiye genelinde CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik projelerine dikkat çekerek Çaycuma Belediyesinin çalışmalarını takdir etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte Halk Lokantası resmen açılırken, davetlilere ücretsiz yemek ikramında bulunuldu. Açılış programı belediye bandosu ve müzik kursu öğretmenlerinin konseriyle son buldu.