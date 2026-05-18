Ankara’da özel gereksinimli gençler, “Temsili Askerlik Uygulaması” kapsamında bir günlük askerlik heyecanı yaşadı. Altındağ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ne üye 18 genç, General Eşref Akıncı Kışlası’nda düzenlenen programda asker üniforması giyerek vatani görev atmosferini deneyimledi.

“10-16 Mayıs Engelliler Haftası” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program için sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na gelen gençlerin heyecanı yüzlerinden okundu. Gün boyunca askerlik düzenine ilişkin eğitimlere katılan gençler, temel disiplin kuralları ve asker selamı gibi uygulamaları öğrendi.

Yemin Ettiler, Terhis Belgelerini Aldılar

Program kapsamında düzenlenen törende özel gereksinimli bireyler asker yemini etti. Bedensel ve zihinsel engelli gençlerin üniformalarıyla gerçekleştirdiği tören, ailelere duygu dolu anlar yaşattı. Günün sonunda gençlere temsili terhis belgeleri verildi, ardından aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

Etkinlik boyunca Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanları da gençlerin heyecanına ortak olurken, aileler çocuklarının yaşadığı mutluluğun kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

“Hayatımın En Heyecanlı Günüydü”

Temsili askerlik uygulamasına katılan Engelsiz Yaşam Merkezi üyesi Arda Enes Solmaz, asker üniforması giymenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi. Gün boyunca büyük heyecan yaşadığını belirten Solmaz, askerlik ortamını yakından görmenin ve yemin törenine katılmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Ailelerden Duygusal Açıklamalar

Töreni gözyaşlarıyla takip eden aileler, çocuklarının bu mutluluğu yaşamasından dolayı büyük gurur duyduklarını ifade etti. Ufuk Kırca’nın annesi Döndü Kırca, oğlunun günlerdir tören için heyecanlandığını belirterek, yaşadıkları anların hafızalarından silinmeyeceğini söyledi.

Arda’nın annesi İlah Solmaz ise Engelsiz Yaşam Merkezi sayesinde oğlunun sosyal hayata daha fazla katıldığını ifade ederek, merkezin kendileri için önemli bir destek olduğunu vurguladı. Solmaz, oğlunu asker üniforması içinde görmenin kendisine büyük mutluluk yaşattığını kaydetti.

Başkan Tiryaki: “Vatan Sevgisinin Önünde Engel Yok”

Veysel Tiryaki, temsili askerlik uygulamasına katılan gençleri tebrik ederek, özel gereksinimli bireylerin toplum yaşamında daha aktif yer alabilmesi için desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Tiryaki, gençlerin mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu ifade etti.