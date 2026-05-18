DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin son dönemde yavaşladığını ifade eden Doğan, belirsizliklerin giderilmesi ve sürecin yeniden hız kazanması için yeni bir yol haritasının gündemde olduğunu söyledi.

Doğan, Devlet Bahçeli’nin süreçle ilgili yaptığı “yeni hamle” çıkışını önemli bulduklarını belirterek, farklı siyasi aktörlerin aynı ihtiyaca dikkat çektiğini ifade etti. Sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini savunan Doğan, tartışmaların geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğini kaydetti.

Meclis’e Aktif Rol Çağrısı

Sürecin ilerleyebilmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin daha etkin bir biçimde devreye girmesi gerektiğini söyledi. Farklı siyasi partilerin dahil olacağı yeni bir mekanizmanın oluşturulmasının önemine dikkat çeken Doğan, kamuoyunun Meclis’i sürecin merkezinde görmek istediğini dile getirdi.

Doğan, süreçte yaşanan her duraksamanın toplumdaki güven sorununu artırdığını belirterek, somut ve pratik adımların gecikmesinin provokatif tartışmalara da zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

“İmralı Görüşmesinin Yapılması Bekleniyor”

DEM Parti heyetinin uzun süredir İmralı’ya ziyaret gerçekleştirmediğini hatırlatan Doğan, bu temasların düzenli şekilde sürmesinin önemli olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde DEM Parti heyetinin İmralı’da bir görüşme yapmasının beklendiğini açıklayan Doğan, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini savundu.

Türkiye’nin temel ihtiyaçlarının demokrasi, adalet, özgürlük ve eşitlik olduğunu ifade eden Doğan, farklı siyasi görüşlere rağmen ortak değerler etrafında buluşulabileceğini belirtti.