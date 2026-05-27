Ankara'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile kaçak kurbanlıklar arasındaki kovalamacalar meydana geldi. Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki kurbanlık küçükbaş sahibinin elinden kaçtı. Vatandaşlar sokak sokak kaçak kurbanlığı ararken otomobillerle önü kesilen kurbanlık küçükbaş güçlükle yakalanarak kesime götürüldü.

Sincan Temelli'deki kesim alanında sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Karşısına çıkan kişilerin üzerine saldıran boğa paniğe sebep oldu. İğneyle sakinleştirilen hayvan daha sonra kesime götürüldü.

Büyükbaşları taşıyan kamyonet kaza yaptı

Şereflikoçhisar'da ise kurbanlık büyükbaşları taşıyan kamyonet kaza yaptı. Bir kurbanlık hayatını kaybederken diğer kurbanlığın ise ayağı kırıldı. Araçtan atlayan bir boğa ise araziye kaçtı. Kaçan kurbanlık boğa, uzun uğraşlar neticesinde geri yakalandı.

Yenimahalle'nin Yeşilevler Mahallesi'nde de motosikletle kurbanlık küçükbaş taşıyan bir kişi kamera tarafından kaydedildi.