İran basını, ABD ile devam eden dolaylı müzakerelerde varılan gayriresmi mutabakat taslağının detaylarını paylaştı. ABD ile İran arasında müzakere edilen mutabakat taslağına göre; ABD askerlerinin İran yakınlarından çekileceği ve İran'a ablukanın kaldırılacağı aktarıldı. İran, ABD askerlerinin çekilmesine karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere geri getirecek fakat askeri gemiler anlaşmaya dahil olmayacak. Hürmüz'ün trafiğinin yönetimi İran ve Umman tarafından yapılacak. Eğer 60 gün içinde nihai anlaşma varılırsa, anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı şeklinde onaylanacak.

