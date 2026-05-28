Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle binlerce kişi hastanelere başvurdu. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık kuruluşlarına toplam 13 bin 513 kişinin müracaat ettiğini duyurdu.

Memişoğlu paylaşımında, “Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kemal Memişoğlu, bayram boyunca görev yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, “Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.