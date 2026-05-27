Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in amcası Necati Özel, memleketi Manisa’da geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında hayatını kaybetti.

Necati Özel’in vefatı, başta Genel Başkan Özgür Özel ve ailesi olmak üzere, yakın çevresi ile tüm parti camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Merhumun son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreninin detayları şu şekildedir:

Tarih: 28 Mayıs 2026, Perşembe (Yarın)

Vakit: Öğle namazına müteakip

Yer: Manisa, Şehzadeler ilçesi, Hatuniye Camii

Necati Özel'in cenazesi, Hatuniye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek. Hatuniye Camii'nde gerçekleştirilecek olan taziye merasimine; CHP lideri Özgür Özel'in, partinin üst düzey yöneticilerinin, siyaset dünyasından çok sayıda ismin ve Manisalı vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.