Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin, bazı varlıkların satışından elde edilecek geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlama planı, dernek duvarına çarptı. ÇYDD yönetimi, basına yansıyan bu hamlenin ardından jet hızında ve son derece sert bir açıklama yayınlayarak bağışı kesin bir dille reddetti.

"Hukuken Tartışmalı Bir Kararla Göreve Geldiler"

ÇYDD tarafından yapılan resmi açıklamada, mevcut CHP yönetiminin göreve geliş meşruiyeti açıkça sorgulandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bağış planına değinilen metinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden yönetim tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir."

"Kayyum Niteliğindeki Yönetimden Bağış Kabul Edilemez"

Derneğin 37 yıldır Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunan partiler üstü bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altı çizildi. CHP’deki mevcut durumu "kayyum niteliğinde bir müdahale" olarak nitelendiren dernek yönetimi, kapıları şu sözlerle tamamen kapattı:

İlkeli Duruş: "37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir."

Siyaset Kulisleri Hareketlendi

ÇYDD'nin bu net ve sert tavrı, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde çok geniş bir yankı uyandırdı. Bu açıklamayla birlikte, parti yönetiminin gerçekleştirmeyi planladığı bağış hamlesi tamamen boşa çıkmış oldu.