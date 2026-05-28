Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Ali Caner, alevleri fark ederek dışarı çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2,5 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yağmurlu havaya rağmen itfaiye ekipleri, bölgede konuşlu su tankeri desteğiyle yangına müdahale etti. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında evin büyük bölümünün zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Aydın Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.