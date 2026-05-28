ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE 12 BİN YILLIK TAKI TARİHİ SERGİSİ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Elde Vefa Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü” sergisi, Ankara Etnografya Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

18 Mayıs 2026 tarihinde açılan sergi, 1 Eylül 2026 tarihine kadar gezilebilecek.

60 müzenin arşivinden derlenen 550 eserin yer aldığı koleksiyonda, Epipaleolitik dönemden Osmanlı’nın son yıllarına uzanan geniş bir tarihsel yelpaze sunuluyor. Eserlerin 276’sı ise ilk kez sergileniyor.

ANKARA GARINDA KAYIP EŞYA AÇIK ARTIRMASI

TCDD Taşımacılık tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan 271 eşya açık artırmaya çıkarılıyor.

20 Mayıs 2026 Salı, 21 Mayıs 2026 Çarşamba ve 22 Mayıs 2026 Perşembe günlerinde gerçekleştirilen satışlarda; fırın tepsisi, müzik aletleri, ev eşyaları ve kişisel kullanım ürünleri yer alıyor.

Etkinlik, eski Ankara Garı bekleme salonunda ziyaretçilere açık şekilde gerçekleştiriliyor.

AYRANCIDA YENİ NESİL WINE BAR AÇILDI

Ayrancı’da Paris Caddesi yakınlarında açılan yeni wine bar, 2026 yaz sezonunun dikkat çeken mekânları arasında yer aldı.

Mekânda Vinkara, Suvla, Paşaeli, Kuzubağ ve Chamlija gibi yerli üreticilerin yanı sıra Moët, Chablisienne ve Chianti gibi uluslararası markalar da sunuluyor.

Kadeh bazlı geniş şarap seçenekleriyle dikkat çeken işletmede, burrata, levrek crudo ve şarküteri tabakları da menüde yer alıyor.

ATTAR SOKAKTA DENEYSEL DONDURMA DENEYİMİ

Attar Sokak’ta açılan Wonk Gelato, klasik dondurma anlayışının dışında oluşturduğu konseptiyle öne çıkıyor.

Menüde miso caramel & peanut, yeşil elma & wasabi, çifte kavrulmuş tahin, vişneli brownie ve strawberry chili stracciatella gibi deneysel tatlar bulunuyor. Ürünler günlük olarak değişen rotasyonla sunuluyor.

ANKARA’DA SERGİ YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

“Bir Ben Vardır Bende” – Miraç Ceyhan

16 Mayıs 2026 – 4 Haziran 2026 | Galeri Yavrukuş

İnsan ve hayvan bedeninin hibrit formlar üzerinden yorumlandığı sergi, kimlik ve dönüşüm temasını ele alıyor.

“Suretin Ardı” – Tülay Kılıç

20 Mayıs 2026 – 5 Haziran 2026 | Maus Art Space

Tıbbi tomografi görüntülerinin sanat eserine dönüştürüldüğü proje, bedenin iç yapısını görsel bir dile taşıyor.

“Fat Stigma” – Zeynep Pehlivan Baskın

20–26 Mayıs 2026 | Kült Galeri

Beden algısı ve toplumsal yargılar üzerine hazırlanan poster serisi, “ideal beden” kavramını sorguluyor.

TİYATRO VE SAHNE SANATLARI PROGRAMI

Düş Serserileri

20 Mayıs 2026, 20.00 | Hall EV.ankara

Direklerarası Seyirci Ödülleri adayı oyun, rüya ve geçmiş arasında sıkışan bir karakterin hikâyesini sahneye taşıyor.

Aşk Tüneli

22 Mayıs 2026, 20.30 | L’avare Sokak

Antik Yunan’dan Freud’a uzanan interaktif müzikli komedi, seyirciyi sahneye dahil eden yapısıyla dikkat çekiyor.

KONSER VE MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Sezen Aksu Şarkıları – Kent Orkestrası

21 Mayıs 2026, 19.30 | Kocatepe Kültür Merkezi

Sezen Aksu repertuvarı orkestra düzenlemeleriyle yeniden yorumlanıyor.

Model Konseri

22 Mayıs 2026, 21.00 | CerModern Açık Hava Sahnesi

Grubun uzun aradan sonra sahneye dönüş turnesi kapsamında Ankara konseri gerçekleşiyor.

Düş Sokağı Sakinleri

23 Mayıs 2026, 21.00 | Congresium Ankara

90’lar alternatif müziğinin önemli gruplarından biri yeniden sahnede.

AÇIK HAVA VE HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ

Walk & Talk – Eymir Edition

24 Mayıs 2026, 09.30 | Eymir Gölü

Kadın katılımcılara özel yürüyüş ve sohbet etkinliği sabah saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair

24 Mayıs 2026, 14.15 | Kült Kavaklıdere

Tarantino’nun iki filmi tek parça halinde birleştirdiği özel gösterim sinemaseverlerle buluşuyor.

Van Gogh Film Gösterimi

24 Mayıs 2026, 19.00 | Kült Kavaklıdere

Willem Dafoe’nun başrolünde yer aldığı film sanatseverlere sunulacak.

Ankara’da 20–31 Mayıs 2026 haftası boyunca kültür ve sanat etkinlikleri şehir genelinde yoğun şekilde devam ediyor. Yağış ihtimaline rağmen açık hava ve kapalı salon etkinlikleriyle birlikte başkentte dolu dolu bir program sanatseverleri bekliyor.