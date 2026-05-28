Nevşehir’de turistlere yönelik tur uçuşunda kullanılan bir microlight hava aracı, motor arızası nedeniyle açık araziye acil iniş yaptı. Olayda pilot ve yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Paşabağı mevkisinden havalanan motorlu hafif hava aracı bir süre sonra motor arızası verdi. Bunun üzerine pilot, Göreme ile Uçhisar beldeleri arasındaki Güvercinlik Vadisi yakınlarına acil iniş gerçekleştirdi.

İniş sırasında arazideki çukura düşen microlightta bulunan pilot Şuayip Şen (53) ile yolcu Özgecan Doğan (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Firmanın Uçuş İşletme Sorumlusu Serkan Şen, kazanın acil iniş sonrası hava aracının arazide bulunan bir çukura düşmesi nedeniyle yaşandığını belirtti. Şen, pilot ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.