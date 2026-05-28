Anayasa Mahkemesi (AYM), 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 134. maddesinde yer alan “bilgisayar, bilgisayar programları ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma” işlemlerine ilişkin bazı düzenlemeleri iptal etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre AYM, dijital materyaller üzerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin temel hak ve özgürlükler açısından daha güçlü güvenceler içermesi gerektiğine vurgu yaptı. Yüksek Mahkeme, özellikle kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve adil yargılanma hakkı kapsamında bazı hükümlerin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda, dijital cihazlarda yapılacak incelemelerin kapsamı, verilerin kopyalanması ve el koyma süreçlerinde uygulanacak usullerin daha açık ve öngörülebilir olması gerektiği belirtildi. İptal edilen düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihi için ise yasama organına yeni düzenleme yapılabilmesi adına süre tanındı.

CMK’nin 134. maddesi; bilgisayar, telefon ve dijital materyaller üzerinde arama yapılması, verilere el konulması ve kopyalama işlemlerinin nasıl yürütüleceğini düzenliyordu. AYM’nin iptal kararıyla birlikte dijital delillere ilişkin uygulamaların yeniden şekillenmesi bekleniyor.