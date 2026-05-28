Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekip, Lemar’ın dış atışlarıyla ilk periyodun bitimine 6 dakika 42 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 4-14. Ancak Galatasaray, Fabian White ve Muhsin Yaşar’ın sayılarıyla oyuna ortak oldu. İlk çeyrek Beşiktaş’ın 23-21 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta savunmalar ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Petrucelli’nin üçlüğüyle 25-23 öne geçerek maçta ilk kez üstünlüğü yakaladı. Büyük çekişmeye sahne olan ilk yarı sonunda Galatasaray soyunma odasına 40-39 önde girdi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray, 7-3’lük seriyle farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 47-42. Ancak Beşiktaş, Mathews ve Zizic’in sayılarıyla yeniden dengeyi kurdu. Dotson ve Sertaç Şanlı’nın peş peşe bulduğu üçlüklerle siyah-beyazlı ekip final periyoduna 60-54 üstün girdi.

Son çeyrekte büyük heyecan yaşandı. Bitime 6 dakika 47 saniye kala Galatasaray farkı 1 sayıya indirdi: 61-62. Mücadelenin son bölümlerinde McCollum’un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla sarı-kırmızılılar 70-69 öne geçti. Kalan bölümde hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, parkeden 78-75 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından çeyrek final serisinde durum 1-1 oldu.

Salon:

Basketbol Gelişim Merkezi

Periyotlar:

Periyot: 21-23

Devre: 40-39

Periyot: 54-60

Maç Sonucu: 78-75

5 Faulle Çıkanlar:

Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic)

Dotson (Beşiktaş GAİN)