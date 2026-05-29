Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden, “Şair Ceketli Çocuk” lakabıyla hafızalara kazınan Kazım Koyuncu’nun hayatı sinema filmi oluyor. 25 Haziran 2005 tarihinde henüz 33 yaşındayken hayatını kaybeden sanatçının yaşam öyküsü, “Kâzım” adıyla beyaz perdeye taşınacak.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Kazım Koyuncu’nun hemşerisi olan ödüllü yönetmen Özcan Alper oturuyor. Uzun süredir proje üzerinde çalışan Alper, daha önce verdiği röportajlarda, “Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyordu” sözleriyle projeye yaklaşımını anlatmıştı.

Kazım Koyuncu’yu Cem Yiğit Üzümoğlu Canlandıracak

Merakla beklenen filmde Kazım Koyuncu’ya başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek. Film için yoğun bir hazırlık sürecine giren Üzümoğlu’nun, bir süredir Uğur Baburhan’dan şan eğitimi aldığı öğrenildi.

Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper imzası taşıyan senaryo için oyuncunun fiziksel dönüşümüne de özel önem veriliyor. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yüzüne, Kazım Koyuncu’ya benzerliği artırmak amacıyla özel bir makyaj tekniği uygulanacağı belirtildi.

Çekimler Yaz Aylarında Başlayacak

Oyuncu görüşmeleri devam eden “Kâzım” filminin çekimlerinin bu yaz başlaması planlanıyor. Kazım Koyuncu’nun müziğini, yaşam mücadelesini ve Karadeniz kültürüne bıraktığı izleri beyaz perdeye taşıyacak proje, şimdiden büyük heyecan yarattı.