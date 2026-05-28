Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkarak dere kenarındaki ağaca çarpan traktörün sürücüsü Alim Akbulut, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sularında ilçeye bağlı Tatar köyü yakınlarında meydana geldi. Alim Akbulut idaresindeki 58 EK 276 plakalı traktör, kontrolden çıkarak dere kenarındaki ağaca çarptı.

Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Akbulut'un cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.