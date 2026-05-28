Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110'uncu kilometresinde yaşandı. Birecik'te kurbanlık koyun satışı yapan Samet Çakır'ın, satamadığı hayvanları Şanlıurfa kent merkezindeki canlı hayvan pazarına götürdüğü esnada kullandığı kamyonet, kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada şoför Samet Çakır ile yanındaki kişi ağır yaralandı. Yola savrulan koyunlar ve yaralılar için vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Samet Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-