Olay, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Taşlı Sokak'ta yaşandı. İki katlı binanın zemin katında yaşayan 1 çocuk babası Erol Kaya, sabahın erken saatlerinde eşi tarafından mutfakta hareketsiz olarak yatarken bulundu. Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yapılan kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Kaya'nın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin sonrasında Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Erol Kaya'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)-