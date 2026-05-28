Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’de yaşanan olağanüstü süreç ve “mutlak butlan” tartışmalarının ardından parti genel merkezinde yaklaşık 50 personele yönelik işten çıkarma kararı aldığı iddiası siyasi kulislerde gündem oldu.

Parti içerisinde yaşanan gerilim sürerken, söz konusu karar kamuoyunda ve sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar alınan kararı “emekçi kıyımı” olarak değerlendirirken, bazı paylaşımlarda ise “CHP Genel Merkezi AK Partililerle mi doldurulacak?” şeklinde eleştiriler yapıldı.

Kararın özellikle parti örgütü ve genel merkez çalışanları arasında rahatsızlık yarattığı öne sürülürken, CHP içerisindeki iç tartışmaların daha da derinleşebileceği yorumları yapılıyor.

Öte yandan konuya ilişkin CHP yönetiminden veya Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.