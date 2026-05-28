CENTCOM’un sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 Mayıs’ta Doğu saatiyle 22.17’de İran tarafından Kuveyt’e doğru balistik füze fırlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, füzenin Kuveyt güvenlik güçleri tarafından başarıyla imha edildiği kaydedildi.

ABD ordusundan yapılan bilgilendirmede, saldırının İran’ın daha önce gönderdiği 5 kamikaze insansız hava aracının (İHA) ardından gerçekleştiği belirtildi. CENTCOM, söz konusu İHA’ların da ABD güçleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Yetkililer, Kuveyt’e yönelik füze saldırısının bölgedeki gerilimi artırabileceğine dikkat çekerken, olayın “ateşkes ihlali” kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

İran-Kuveyt Gerilimi Tırmanıyor

Orta Doğu’da son dönemde yükselen tansiyon, İran ile Körfez ülkeleri arasındaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle balistik füze ve İHA saldırıları bölgedeki askeri hareketliliği artırırken, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı da dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Kuveyt’e yönelik saldırı girişiminin ardından bölgede yeni diplomatik ve askeri adımların gelebileceğini değerlendiriyor.