Tarafların, ateşkesin 60 gün süreyle uzatılması ve İran’ın nükleer programına ilişkin resmi müzakerelerin başlatılmasını içeren bir mutabakat zaptı (MoU) üzerinde uzlaştığı bildirildi.

Ancak diplomatik kaynaklara göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için son karar ABD Başkanı Donald Trump’a ait. Teknik ve idari maddelerde tarafların uzlaşmaya vardığı belirtilirken, Beyaz Saray’ın vereceği nihai onay sürecin kaderini belirleyecek.

60 Günlük Ateşkes Sürecinde Nükleer Müzakereler Planlanıyor

Taslak mutabakata göre, Trump yönetiminin anlaşmayı onaylaması halinde İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin resmi görüşmelerin 60 günlük yeni ateşkes dönemi içerisinde başlaması hedefleniyor.

Diplomatik çevreler, bu sürecin yalnızca bölgesel güvenlik açısından değil, küresel enerji piyasaları ve uluslararası diplomasi bakımından da kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Trump’tan “Memnun Değilim” Mesajı

Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz saatlerde İran ile yürütülen müzakerelerden “memnun olmadığını” açıklamasının hemen ardından geldi. Trump’ın açıklamaları, Beyaz Saray’ın anlaşmaya temkinli yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Hürmüz Boğazı yakınlarında yaşanan yeni askeri hareketlilik de bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Uzmanlar, olası bir diplomatik başarısızlığın enerji arz güvenliği üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Küresel Piyasalar Alarmda

Piyasalar ise Washington’dan çıkacak kararı yakından izliyor. Son gelişmelerin etkisiyle:

* Petrol fiyatları 98 dolar seviyesinde yüksek seyrini sürdürüyor.

* Altın fiyatlarında geri çekilme yaşanıyor.

* ABD tahvil faizlerinde yükseliş dikkat çekiyor.

Analistler, Trump yönetiminin mutabakata onay vermesi halinde petrol fiyatlarında kısa vadeli geri çekilme görülebileceğini, aksi durumda ise Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden sert fiyatlamalara neden olabileceğini ifade ediyor.

Beyaz Saray’dan Çıkacak Karar Bekleniyor

ABD ile İran arasında şekillenen yeni diplomatik süreç, hem Orta Doğu’daki güvenlik dengeleri hem de küresel ekonomik görünüm açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Şimdi tüm dikkatler, Beyaz Saray’ın mutabakat zaptına ilişkin vereceği nihai karara çevrilmiş durumda.