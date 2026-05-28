CHP’de kurultay tartışmaları sürerken parti içerisinde yeni bir kriz daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin Gençlik Kolları için yeni bir başkan belirlediği iddiaları sonrası, CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Şahinoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şahinoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP ve Gençlik Kolları’nın resmi bayramlaşma programının belli olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları; seçilmiş Genel Başkanımız Cem Aydın, yöneticileri ve partisine gönülden bağlı gençleriyle birlikte Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “Bizim tarafımız; örgütün, mücadelenin ve baba ocağının tarafıdır” denilerek parti içerisindeki yönetim tartışmalarına net mesaj verildi.

Şahinoğlu’nun çıkışının, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin Gençlik Kolları’nda yeni bir yönetim oluşturma girişimi iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.