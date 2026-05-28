Müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kanye West’in İstanbul konseri için geri sayım sürerken, organizasyonun Türkiye’de bugüne kadar düzenlenen en büyük konser etkinliklerinden biri olması bekleniyor. Yaklaşık 120 bin kişinin katılım göstermesi öngörülen konser öncesinde şehir genelinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Kanye West İstanbul Konseri İçin Geri Sayım Başladı

30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacak olan Kanye West’in konserine Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden yoğun ilgi gösteriliyor. Organizasyonun yalnızca müzik etkinliği değil, aynı zamanda uluslararası çapta büyük bir kültürel buluşma olması bekleniyor.

Sanatçının İstanbul programı kapsamında hangi tarihi ve turistik noktaları ziyaret edeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak konser haftasında İstanbul’un küresel ölçekte dikkat çeken bir etkinlik merkezine dönüşeceği ifade ediliyor.

Dünyanın Dört Bir Yanından İstanbul’a Akın

Kanye West konseri nedeniyle başta Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Konser turizmi etkisiyle şehirdeki oteller, restoranlar, ulaşım ağları ve eğlence merkezlerinde yoğunluk oluşacağı belirtiliyor.

Organizasyonun İstanbul ekonomisine de önemli katkı sağlaması öngörülürken, konser haftasında şehirde adeta festival atmosferi yaşanacağı kaydediliyor.

Ünlü İsimler de Konsere Katılacak

Kanye West konserine sanat, spor, iş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin katılması bekleniyor. Başta A Milli Futbol Takımı oyuncuları olmak üzere çok sayıda tanınmış ismin organizasyonda yer alacağı ifade ediliyor.

Müzik kariyeri boyunca sayısız hit parçaya imza atan Kanye West’in İstanbul konseri, 2026 yılının en büyük canlı müzik etkinliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kanye West İstanbul Konseri Ne Zaman, Nerede?

Tarih: 30 Mayıs 2026

Mekân: Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Beklenen Katılım: 120 bin kişi

Katılımcı Ülkeler: Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Polonya ve daha fazlası

Kanye West’in İstanbul konseriyle ilgili yeni gelişmelerin ve resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.