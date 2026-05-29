Çorum’un İskilip ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düşen ilçede yollar kapanırken, su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

Öğleden sonra etkisini artıran yağış nedeniyle özellikle Sanayi Sitesi bölgesinde su baskınları yaşandı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken, bağ ve bahçe yollarında oluşan heyelanlar nedeniyle ekipler bölgelerde çalışma başlattı.

Belediye ve Ekipler Seferber Oldu

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ile Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Belediye, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri; kapanan yolların açılması ve su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Çizikci: Tüm Ekiplerimiz Sahada

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerin sahaya indiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yaşanan olumsuzluklar yerinde tespit edilmekte, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirler titizlikle alınmaktadır.”

Çizikci, altyapıdan ulaşım hatlarına kadar ihtiyaç duyulan noktalarda kalıcı çözümler için çalışmaların sürdüğünü belirterek, sahada görev yapan belediye personeli ile kurum çalışanlarına teşekkür etti.