İzmir'de bir anda bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak, sebebiyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Konak ilçesi Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, sağanağa hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların bir kısmı iş yerlerinde bulunan tentelerin altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Diğer yandan yağış sebebiyle bazı semtlerde ev ve iş yerinlerinin zemin katını su bastı. Belediye ekiplerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlar suları tahliye etmek için çalışma yaptı.

Kaynak: DHA