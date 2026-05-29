Uzun süredir maaş, tazminat ve hak kaybı sorunlarıyla gündeme gelen Doruk Madencilik işçileri, seslerini duyurmak için yeniden Ankara’ya geliyor. İşçiler, aileleriyle birlikte 1 Haziran’da İçişleri Bakanlığı önünde toplanacak.

Madenciler tarafından yapılan çağrıda, yaşanan mağduriyetlerin artık dayanılmaz boyuta ulaştığı belirtilirken, yetkililere çözüm çağrısı yapıldı. İşçiler, aylardır haklarını alamadıklarını ifade ederek mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Eyleme farklı şehirlerden çok sayıda madenci ailesinin de katılması bekleniyor.