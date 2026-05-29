Keçiören Belediyesi ekipleri, kurban kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından belirlenen alanlarda detaylı temizlik çalışması yürüttü. Tazyikli su ve özel deterjanlarla yıkanan kesim noktaları dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.

Yapılan çalışmalarla hem çevre temizliği sağlandı hem de vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik önlemler artırıldı.

Ekipler Sabahın İlk Saatlerinden İtibaren Sahadaydı

İlçe genelindeki kesim alanlarında sabah erken saatlerden itibaren görev yapan temizlik ekipleri, yoğun çalışma temposuyla kötü koku ve görüntü kirliliğinin oluşmasını engelledi. Çalışmalarda dezenfektan ürünler kullanılırken alanlar kısa sürede yeniden vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

Haşere ve Sinek Oluşumuna Karşı İlaçlama

Temizlik işlemlerinin ardından kesim alanlarında sinek ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışması da yapıldı. Belediye ekiplerinin bayram boyunca sahada görev yapmayı sürdüreceği belirtildi.

Vatandaşlardan Tam Not

Halk sağlığını korumak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, vatandaşlardan da olumlu geri dönüş aldı. İlçe sakinleri, kesim alanlarında gerçekleştirilen hızlı temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.