CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, 30 Mayıs’ta CHP Ankara İl Başkanlığı’nda gerçekleşecek program öncesinde Ankara sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi. Beker’in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılım sağlayacağı buluşma için vatandaşları davet ettiği öğrenildi.

Başkentte esnaf ve vatandaşlarla görüşen Beker, Özgür Özel’e destek çalışmaları kapsamında saha faaliyetleri yürüttü. Vatandaşları 30 Mayıs’taki programa çağıran Beker’in ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılandığı belirtildi.

CHP’nin Ankara’daki programına çok sayıda partili ve vatandaşın katılması bekleniyor.