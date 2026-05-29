Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'deki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'ni toplama konusunda kararlı olduğunu ancak toplantı öncesinde bazı adımlar atmayı planladığını öne sürdü.

Selvi'nin aktardığı kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi toplantısında parti içindeki isimlerle yüzleşmek istediği belirtiliyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Parti Meclisi toplantısında bunlarla yüzleşeceğim, hesaplaşacağım. Kamuoyunun önünde söyleyemeyeceğim şeyleri Parti Meclisi'nde bunların yüzüne karşı söyleyeceğim" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Selvi ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi toplantısından önce bazı ihraç kararlarını hayata geçireceğini iddia etti. Buna göre, partide adı yolsuzluk, rüşvet ve ahlaki tartışmalarla anılan isimlerin ihraç edilmesinin planlandığı öne sürüldü.

Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu'nun, CHP'de bir "arınma süreci" başlatmayı hedeflediği ve partinin bu süreçten geçtiğine kanaat getirmesinin ardından Parti Meclisi'ni toplamayı düşündüğü iddia edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin CHP veya Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.