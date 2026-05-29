A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı Kuzey Makedonya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idmanda milliler, fitness salonunda ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından sahaya geçti. Futbolcular, pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktiksel uygulamalar üzerinde durdu.

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu Detayı

Altay Bayındır, Arda Güler, Merih Demiral ve Zeki Çelik antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Hakan Çalhanoğlu ise sahada bireysel antrenman programı kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Dizindeki sakatlık nedeniyle antrenmana katılamayan Kerem Aktürkoğlu’nun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da Takip Etti

Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz tribünden takip etti. Hacıosmanoğlu ve Ayaz’ın idman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bayramlaştığı aktarıldı.

Rakip Kuzey Makedonya

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk özel maçında 1 Haziran’da Chobani Stadı’nda Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.