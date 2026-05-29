Gaziantep'in İslahiye İlçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü Bayram Ücel (50), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Kaleobası Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Ücel'in kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince traktörün altından çıkarılan Ücel, sağlık ekibine teslim edildi. Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Ücel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.