Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Çelik köyü mevkiinde meydana geldi. S. S. (27) idaresindeki 01 AID 574 plakalı otomobil ile V. C. (45) yönetimindeki 55 AV 926 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan yolcular ağır şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan A. C. ile çocukları M. B. C. ve D. A. C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada baba V. C., oğlu E. M. C. (12) ve diğer araçtaki iki yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.