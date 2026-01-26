Adıyaman genelinde etkisini artıran kış şartları, yaban hayvanlarının beslenmesini zorlaştırdı. Bunun üzerine Adıyaman Motor Grubu Derneği üyeleri, yaban hayatına destek olmak amacıyla organizasyon düzenledi.

Kent Merkezinden Kırsala Destek

Dernek üyeleri, kent merkezindeki işletmelerden topladıkları yiyeceklerin yanı sıra kendi temin ettikleri yemlerle birlikte Nemrut Dağı çevresindeki dağlık alanlara ulaştı. Ekipler, belirlenen noktalara yem, buğday, yonca ve kemik bırakarak yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sundu.

“Kar Sonrası Hayvanlar İçin Sahadaydık”

Adıyaman Motor Grubu Derneği Başkanı Murat Çetin, yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta büyük zorluk yaşadığını belirtti. Bu nedenle kırsal bölgelere yöneldiklerini ifade eden Çetin, etkinliğe katılan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Esnaftan ve Gönüllülerden Destek

Dernek üyesi Mehmet Arslan, çarşı esnafının da çalışmaya destek verdiğini belirterek, “Topladığımız yiyecekler ve kendi aldığımız yemlerle yaban hayvanları için yola çıktık” dedi.

Etçil ve Otçul Hayvanlara Ayrı Alanlar

Etkinliğe katılan Sami Köroğlu ise çalışmanın verimli geçtiğini vurgulayarak, etçil ve otçul hayvanlar için farklı bölgelere uygun yiyecekler bıraktıklarını ifade etti.