Kıbrıs gazisi Fedli Bulut için Yeni Mezarlık Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ile yakınları ve çok sayıda kişi katılım sağladı. Bulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi. Öğle namazın ardından kılınan cenaze namazı sonrası alınan helalliğin sonrasında Fedli Bulut'un cenazesi, dualar eşliğinde Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verildi. Tören sonrası Vali Varol, gazi Bulut'un yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA