Başrolünde Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde hikâyeyi hareketlendirecek yeni bir karakter izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Cihan karakterinin geçmişinden gelen eski sevgilisi Meryem’in hikâyeye dahil olmasıyla olayların yeni bir boyut kazanacağı öğrenildi.
Meryem karakterine başarılı oyuncu Ceren Moray hayat verecek. Bu hafta sete çıkması beklenen Moray’ın canlandıracağı karakterin, dizinin gidişatını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.
Meryem karakteri kardeşi Müjgan ile geliyor
Dizinin hikâyesine Meryem karakteriyle birlikte kardeşi Müjgan da dahil olacak. Müjgan karakterine genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından İpek Arkan hayat verecek.
“Binbir Gece Masalları”nda rol almıştı
İpek Arkan daha önce Binbir Gece Masalları dizisinde rol almış ve dizide İbrahim Çelikkol’un canlandırdığı Şehriyar karakterinin hayatını kaybeden eşi Gülendam Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Yeni karakterlerin katılımıyla Uzak Şehir dizisinin hikâyesinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.