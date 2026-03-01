Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat, her hafta artan heyecanıyla izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Burak Arlıer’in yönettiği dizide, başrolleri Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk paylaşıyor.

Yıldıray Şahinler Sürpriz Rolle Dizide

Diziye, etkili oyunculuğuyla dikkat çeken Yıldıray Şahinler sürpriz bir karakterle katıldı. Rolün gizemli karakterlerden “Davut” olup olmadığı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Teşkilat’ta Heyecan Artıyor

Diziye katılan yeni oyuncu, hikâyede dengeleri değiştirecek ve pazar akşamları yaşanan aksiyonu daha da artıracak gibi görünüyor. Yıldıray Şahinler’in performansı, kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi topladı.