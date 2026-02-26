Mamak Belediyesi, vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmet anlayışı doğrultusunda Çözüm Merkezi ile ilçe sakinleriyle kesintisiz iletişim kuruyor. Sadece çağrı alan bir birim olarak değil; başvuruları sistemli biçimde kaydeden, ilgili müdürlüklere yönlendiren ve sonuçlanıncaya kadar süreci izleyen bir yapı olarak faaliyet gösteriyor.

Her Başvuruya Kayıt Numarası

Çözüm Merkezi’ne iletilen tüm talepler anında dijital sisteme işleniyor ve her başvuru için özel bir kayıt numarası oluşturuluyor. Böylece hem başvurular düzenli biçimde arşivleniyor hem de vatandaşlar sürecin hangi aşamada olduğunu takip edebiliyor.

Bu uygulama sayesinde işlemler daha şeffaf yürütülürken, geri bildirimlerin kaybolmasının da önüne geçiliyor.

Talepler İlgili Birimlere Yönlendiriliyor

Merkeze ulaşan başvurular içeriklerine göre ilgili müdürlüklere sevk ediliyor. İlgili birimlerde çözüm süreci başlatılırken, Çözüm Merkezi ekipleri de süreci düzenli olarak kontrol ediyor. Amaç, her talep ve şikâyetin en kısa sürede sonuçlandırılması.

7/24 Ulaşılabilir Hizmet

Mamaklılar; 444 0 149 numaralı çağrı hattı, 0533 811 83 83 numaralı WhatsApp hattı, belediyenin resmi internet sitesi ve e-posta kanalları üzerinden Çözüm Merkezi’ne ulaşabiliyor.

Haftanın her günü ve günün her saati hizmet veren sistem sayesinde vatandaşlar, talep ve önerilerini kolaylıkla iletebiliyor.