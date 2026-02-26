Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir parkta yaşanan akran kavgası kamuoyunda tepki çekti. Olayda 16 yaşındaki C.E.K., yaşıtı N.E. tarafından darbedildi. Aldığı yumruk ve tekmeler sonrası fenalaşarak yere düşen çocuğun görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Olay, 7 Ocak’ta Karabağ Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre C.E.K. ile N.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Gerginlik kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

Kamera kayıtlarında, C.E.K.’nin aldığı darbeler sonrası dengesini kaybedip sendelediği ve ardından yere yığıldığı görüldü. Çevrede bulunan bazı kişilerin kavgayı ayırmak yerine izlediği ve saldırıyı teşvik eden ifadeler kullandığı da görüntülere yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan C.E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun, karşı tarafla karşılıklı olarak şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında N.E. ile kavgayı cep telefonuyla kaydeden kişi gözaltına alındı.

Bodrum Kaymakamlığı da olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında 25 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı, olayın 7 Ocak 2026’da gerçekleştiğinin tespit edildiği ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.