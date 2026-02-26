Çankaya Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında bürokratik süreçleri sadeleştiren yeni uygulamasını duyurdu. Belediye tarafından yapılan paylaşımda, farklı birimlerde yürütülen işlemlerin artık tek noktada toplanarak zaman kaybının önüne geçildiği belirtildi.

İmar’dan Sicile Tek Merkezde Hizmet

Belediye bünyesinde oluşturulan “Hoş Geldiniz Masası”, alanında uzman ve güler yüzlü personeliyle hizmet veriyor. İmar işlemlerinden sicil takibine kadar birçok başvuru bu merkez üzerinden hızlı ve düzenli biçimde sonuçlandırılıyor.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, birimler arasında yönlendirilmeden işlemlerini daha pratik şekilde tamamlayabiliyor.

Amaç: Kolay ve Güvenli Hizmet

Çankaya Belediyesi, çözüm üreten ve güven veren bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Tek noktadan hizmet modeliyle hem işlem süresinin kısaldığı hem de başvuru süreçlerinin daha sistemli ilerlediği ifade edildi.

Uygulamanın, vatandaş memnuniyetini artırması ve kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırması hedefleniyor.