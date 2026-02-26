Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,65 puan yükselerek günü artıda tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 170,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Güne zayıf bir başlangıç yapan endeks, seansın ikinci bölümünde gelen alımlarla yönünü yukarı çevirdi.

Bankacılık Yükseldi, Holding Geriledi

Sektörel bazda incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 1,40 prim yaparken, holding endeksi yüzde 1,28 oranında değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en güçlü performansı yüzde 7,60 ile finansal kiralama faktoring gösterdi. En fazla düşüş ise yüzde 3,48 ile spor hisselerinde yaşandı.

Küresel Gündem Yoğun

Küresel piyasalarda ise karışık bir tablo öne çıktı. Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Nvidia’nın açıkladığı güçlü finansal sonuçlar, yapay zekâ yatırımlarına yönelik endişeleri kısmen azaltırken, yatırımcıların odağı ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmelere çevrildi.

TCMB Rezervleri Geriledi

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 20 Şubat haftasında 5 milyar 706 milyon dolar azalarak 206 milyar 78 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise 171 milyar 487 milyon 198 bin lira artışla 29 trilyon 264 milyar 843 milyon 579 bin liraya yükseldi.

Gözler Büyüme Verisinde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri öncesinde, AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, söz konusu dönemde ekonominin yıllık bazda yüzde 3,6 büyümesini bekliyor.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ile para ve banka istatistiklerinin izleneceğini; yurt dışında ise Japonya’da Tokyo TÜFE ve sanayi üretimi, Almanya’da işsizlik ve enflasyon, ABD’de ise üretici enflasyonu verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 seviyeleri direnç; 13.800 ve 13.700 puan ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.