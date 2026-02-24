Açıklamaya göre 2026 yılı itibarıyla devlet memurlarının saatlik fazla mesai ücreti 16,55 TL olarak uygulanıyor. Türkiye genelinde ortalama dolmuş ücretinin 40 TL seviyesinde olduğu belirtilirken, işe gidiş-dönüş için 80 TL harcamak zorunda kalan bir memurun 1 saatlik fazla mesai karşılığında yalnızca 16,55 TL aldığına dikkat çekildi.

Bu tabloya göre memur, 1 saat fazla mesai yaptığında 63,45 TL zarara uğruyor. Yol masrafını karşılayabilmek için ise yaklaşık 5 saat fazla mesai yapması gerekiyor.

“Fazla Mesai Kazandırmalı, Zarar Ettirmemeli”

Demirel, fazla mesainin adının üzerinde bir ek çalışma olduğunu vurgulayarak, bunun memura ekonomik kayıp değil kazanç sağlaması gerektiğini ifade etti. Memurların maaş, tazminat, yan ödeme, fazla mesai ve ikramiye gibi başlıklarda uzun süredir hak kaybı yaşadığını belirtti.

Toplu sözleşme süreçlerinde memurun yeterince temsil edilmediğini savunan Demirel, parti sendikacılığı anlayışının memurun gerçek gündemini geri plana ittiğini dile getirdi.

TEÇ-SEN’den Somut Fazla Mesai Formülü

TEÇ-SEN’in fazla mesai için önerdiği formül ise şöyle açıklandı:

Fazla Mesai Günlük Ücret = Aylık Brüt Maaş / 22

Bu sistemin, fazla mesaiyi sembolik bir ödeme olmaktan çıkararak emeğin karşılığını doğrudan maaşla ilişkilendireceği ve unvana göre adaletli bir yapı oluşturacağı ifade edildi.

Talepler Net: Maaş, İkramiye ve Adil Ücret

Açıklamada öne çıkan talepler şöyle sıralandı:

En düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması,

İşçi ve emeklilere verilen ikramiyelerin devlet memurlarını da kapsaması,

Fazla mesai ücretlerinin hakkaniyetli ve gerçekçi bir sisteme göre yeniden belirlenmesi.

Demirel, TBMM ve ilgili kurumları memurun mali haklarına ilişkin düzenlemeleri gecikmeden gündeme almaya davet ederek, “Adalet yalnızca sözle değil, ücret bordrosunda da görünmelidir” ifadelerini kullandı.