Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Tüm imalat sanayi firmalarının yararlanması için bankalarla birlikte hazırlanan 100 milyar lira büyüklüğündeki finansman programı kapsamında; KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmaların bir aylık istihdam maliyetleri ile orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye ulaşılabilecek' dedi.

Ankara'da KOSGEB Genel Müdürlüğü'nde 'İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı' düzenlendi. Programa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş ile özel ve kamu bankalarının temsilcileri katıldı.

'ÇALIŞAN BAŞINA AYLIK 3 BİN 500 TL NAKDİ DESTEK SAĞLIYORUZ'

Bakan Işıkhan, imalat sektörünün, milli kalkınmanın en güçlü teminatlarından birisi olduğunu belirterek, 'Zira üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir. Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan, imalat yapan, işletmelerimizi desteklemek, onların ayakta kalmasını sağlamak ve istihdamlarını korumak bizim için ekonomik zorunluluktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız iş birliğinde geliştirdiğimiz İmalat Sanayinde İstihdamı Koruma Programı ve İşsizlik Sigortası Fonumuzdan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörümüzün hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Programımızda iki temel yaklaşımı benimsiyoruz. Programın ilk ayağı; emek yoğun sektörlere nakdi destek oluşturmaktadır. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde; istihdamını koruyan her bir işverenimize, çalışan başına aylık 3 bin 500 TL nakdi destek sağlıyoruz. Programın ikinci ayağını ise 3 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak olan; KOBİ'lerimize Finansman Kalkanı oluşturmaktadır. Öncelikli sektörler dışında yer alan imalat sektörlerindeki KOBİ'lerimiz için de finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. 221 binden fazla iş yerimizi ilgilendiren bu adımda; azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir krediyi işletmelerimize sunuyoruz. Bu programla toplamda 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Bizim amacımız çok net: İşverenimizi yalnız bırakmayan bir devlet olmak' diye konuştu.

BAKAN KACIR: KREDİLERDE FİNANSMAN MALİYETİNİN 10 PUANINI KARŞILAYACAĞIZ

Bakan Kacır ise krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli, uygun koşullarda ulaşabileceğini vurgulayarak, 'Tüm imalat sanayi firmalarının yararlanması için bankalarla birlikte hazırlanan 100 milyar lira büyüklüğündeki finansman programı kapsamında; KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmaların bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye ulaşılabilecek. Finansman maliyeti yüzde 33 olacak. Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği sunacağız. Yine finansman programındaki önemli bir destek unsurumuz da doğrudan 3 bin 500 lira maaş desteğinden yararlanamayan sektörlerimizdeki firmalara yönelik olacak. Emek yoğun dört sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin, 2025 yılı Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Böylelikle yıllık finansman maliyeti yüzde 23'e kadar düşmüş olacak. Bu kapsamlı finansman programına işletmelerimiz, 2 Mart'tan itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından, tahsis edilen finansmana kolaylıkla erişebilecek. Tabii bu vesileyle şunu da vurgulamak istiyorum. Emek yoğun sektörlerimizde istihdamı korumaya dönük adımlarımızla birlikte arzumuz bu sektörlerin ülke içinde makul bir hızla yer değiştirmesini sağlamaktır' dedi. Konuşmaların ardından kurumlar ve bankalar arasında İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Protokolü imzalandı. (DHA)