Ankara’da duyarlı vatandaşlar tarafından sokakta yaralı halde bulunan yavru kedi, veterinere götürülerek muayene ettirildi. Yapılan kontrollerde kedinin bel omurlarında kırık olduğu tespit edildi.

Veteriner hekimler, tedavi edilmediği takdirde yavrunun hayatına ciddi acılar içinde devam edeceğini belirtti. Ancak ameliyat ve tedavi süreci için yaklaşık 60 bin TL’lik bir masraf çıkarıldığı öğrenildi. Yavru kediyi bulan kişiler, hem tedavi sürecinin karşılanabilmesi hem de minik canın sağlığına kavuşmasının ardından yaşayabileceği sıcak bir yuva bulunabilmesi için çağrıda bulundu.

Kedinin tedavi sonrası güvenli bir ortamda bakılması gerektiği vurgulanırken, evinde başka hayvan bulunmayan, ona zarar vermeyecek ve ömür boyu sahiplenebilecek bir aile aranıyor.

Kediye destek olabilecek vatandaşlar bu hesap üzerinden iletişime geçebilir;